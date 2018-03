BOURSE: Wall Street ouvre sur un rebond tiré par les technologiques 0 0 29/03/2018 | 15:37 Envoyer par e-mail :

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, grâce au rebond des valeurs technologiques, lesquelles avaient entraîné Wall Street à la baisse mercredi. Vers 15h35, le Dow Jones Industrial Average gagnait 0,7%, à 24.022,8 points, l'indice élargi S&P 500 s'adjugeait 0,6%, à 2.621,1 points, et le Nasdaq Composite prenait 0,5%, à 6.984,8 points. Le sous-indice S&P 500 des technologies de l'information signait la plus forte hausse sectorielle, avec un gain de 1%. Amazon (AMZN) restait toutefois en baisse, chutant de 1%, à 1.416,9 dollars. Le président Donald Trump a exprimé jeudi son "inquiétude" concernant le peu d'impôts que paierait le groupe de commerce électronique aux Etats-Unis. Les rumeurs sur sa volonté d'encadrer la domination du géant de l'internet avaient fait chuter le cours de l'action mercredi. Au chapitre macroéconomique, le nombre d'actifs américains effectuant une première demande d'allocation chômage a reculé la semaine dernière, de 12.000, et a atteint son plus bas niveau depuis 1973, à 215.000, signe de la vigueur du marché du travail aux Etats-Unis, a indiqué jeudi le département américain du Travail. Ce nombre est inférieur à la prévision des économistes interrogés par Dow Jones Newswires, qui tablaient sur 230.000 premières demandes d'allocation chômage. L'indice PCE mesurant les prix liés aux dépenses de consommation des ménages américains, l'indicateur préféré de la Réserve fédérale (Fed) pour l'inflation, a de son côté augmenté de 0,2% en février par rapport à janvier et de 1,8% sur un an. Les investiseurs guetteront la parution, à 15h45 (heure de Paris), de l'évolution de l'activité manufacturière dans la région de Chicago pour mars. Ils surveilleront ensuite la publication, à 16h00, de l'indice de confiance des consommateurs élaboré par l'Université du Michigan pour le même mois. Les opérateurs de marché seront également attentifs aux propos que Patrick Harker, le président de la Réserve fédérale (Fed) de Philadelphie, pourra tenir sur la politique monétaire, à l'occasion d'un discours qu'il prononcera sur les perspectives de l'économie à partir de 18h00. Dans un entretien au Wall Street Journal publié ce jeudi, il a déclaré s'attendre à ce que la banque centrale américaine doive effectuer au total trois relèvements de ses taux cette année, et non deux comme il le prévoyait auparavant, en raison du raffermissement de l'inflation. -Carla Mozee, MarketWatch (Version française Christine Lejoux) ed : ECH Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DJ INDUSTRIAL -0.04% 23848.42 -3.52% NASDAQ 100 -1.06% 6460.8102 5.59% NASDAQ COMP. -0.85% 6949.2264 4.59% S&P 500 -0.29% 2605 -2.28%