T Mobile Us : MOBILE va lancer sa élévision payane cee année

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

T-Mobile a finalisé l'acquisition de Layer3 TV, un opérateur de télévision payante qui doit permettre à l'opérateur de lancer son propre service cette année. T-Mobile précise que cette acquisition ne modifie pas ses perspectives financières. L'équipe de direction de T-Mobile TV est composée du patron de Layer3 TV et d'anciens cadres de Comcast et AT&T, Time Warner Cable Residential Services et Suddenlink.