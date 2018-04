Telecoms : Fusion au sommet pour T-Mobile et Sprint

Numéro 3 aux Etats-Unis



T-Mobile rachète (enfin) son concurrent Sprint ! Leur fusion est programmée depuis plusieurs années mais les négociations s’étaient jusque-là soldées par un échec, notamment à cause de mésententes à propos de la structure de la future entreprise. La nouvelle structure gardera le nom de T-Mobile et John Legere en restera le PDG, tandis que l’ancien dirigeant de Sprint, Marcelo Claure deviendra chef des opérations. Un véritable coup dur pour les concurrents Verizon et AT&T, jusqu'ici leaders incontestés. A l'avenir, trois gros opérateurs se partageront le marché avec une taille relativement comparable, comme le montre le graphique ci-dessous.







Source : statista.com Source : statista.com