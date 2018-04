Telecoms : T-MOBILE et SPRINT fusionnent aux Etats-Unis

0 0

Cette fois ça y est. Après plusieurs tentatives infructueuses, les opérateurs télécoms américains T-Mobile et Sprint vont fusionner. Les deux groupes ont dévoilé ce week-end un projet de rapprochement par échange d’actions qui doit leur permettre de créer une société valorisée 146 milliards de dollars et réalisant 53 à 57 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Dans le détail, les actionnaires de Sprint recevront 0,10256 action T-Mobile pour chacun de leur titre. En face, les actionnaires de T-Mobile obtiendront 9,75 actions Sprint par action.Les deux groupes cherchent ainsi à atteindre une taille critique qui leur permettra de doper leurs investissements dans la 5G - 40 milliards de dollars d'investissements sont annoncés dans les trois ans - et de réaliser plus de 6 milliards de dollars d'économies annuelles.Cette transaction est soutenue par les actionnaires de référence des deux groupes, en l'occurrence Deutsche Telekom (qui détient 62% de T-Mobile) et SoftBank (actionnaire à 83% de Sprint). Suite au rapprochement, ils verront leur participation réduite à 42 et 27% respectivement du nouvel ensemble. De plus, Deutsche Telekom obtiendra des droits de vote supplémentaires.Le futur groupe, qui s'appellera T-Mobile, sera dirigé par John Legere, patron actuel de T-Mobile. Son homologue chez Sprint sera directeur des opérations.