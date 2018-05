Pharmacie: Takeda met la main sur Shire pour 46 milliards de livres

Données financières ( JPY) CA 2018 1 771 Mrd EBIT 2018 - Résultat net 2018 169 Mrd Dette 2018 736 Mrd Rendement 2018 4,04% PER 2018 20,60 PER 2019 23,13 VE / CA 2018 2,42x VE / CA 2019 2,35x Capitalisation 3 544 Mrd Graphique TAKEDA PHARMACEUTICAL CO L Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TAKEDA PHARMACEUTICAL CO L Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 6 333 JPY Ecart / Objectif Moyen 42% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Christophe Weber President, CEO & Representative Director Costa Saroukos Chief Financial Officer Andrew S. Plump Director, Chief Medical & Scientific Officer Shinji Ninomiya Manager-Research & Development Yasuhiko Yamanaka Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD -31.38% 32 487 JOHNSON & JOHNSON -11.95% 329 985 PFIZER -4.03% 206 773 NOVARTIS -6.84% 199 451 ROCHE HOLDING LTD. -8.40% 195 239 MERCK AND COMPANY 2.63% 155 067