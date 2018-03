Takeda étudie une offre de rachat sur l'irlandais Shire

Données financières ( JPY) CA 2018 1 761 Mrd EBIT 2018 - Résultat net 2018 168 Mrd Dette 2018 726 Mrd Rendement 2018 3,19% PER 2018 25,91 PER 2019 27,60 VE / CA 2018 2,96x VE / CA 2019 2,90x Capitalisation 4 482 Mrd Graphique TAKEDA PHARMACEUTICAL CO L Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TAKEDA PHARMACEUTICAL CO L Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 6 730 JPY Ecart / Objectif Moyen 19% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Christophe Weber President, CEO & Representative Director James Kehoe Director, Chief Financial & Corporate Officer Andrew S. Plump Director, Chief Medical & Scientific Officer Shinji Ninomiya Manager-Research & Development Yasuhiko Yamanaka Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD -13.23% 42 468 JOHNSON & JOHNSON -8.82% 341 259 NOVARTIS -7.84% 210 200 PFIZER -3.26% 208 260 ROCHE HOLDING LTD. -11.79% 198 358 MERCK AND COMPANY -4.48% 144 920