TALEND : les ventes continuent à surperformer mais les pertes se creusent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Talend, spécialiste de l'intégration du big data et du cloud, a dévoilé une perte nette de 10,11 millions de dollars, ou 34 cents, au titre de son premier trimestre. En données ajustées, elle ressort à -18 cents. Le chiffre d'affaires trimestriel de la société a bondi de son côté de 42% à 46,81 millions de dollars. Talend visait un chiffre d'affaires compris entre 45,3 et 46,3 millions de dollars et une perte par action ajustée de 16 à 20 cents.Pour le deuxième trimestre 2018, Talend cible un chiffre d'affaires compris entre 48,8 et 49,8 millions de dollars pour une perte par action ajustée comprise entre 11 et 14 cents par action.Sur l'ensemble de son exercice, le groupe anticipe un chiffre d'affaires de 202,6 à 204,6 millions de dollars et une perte ajustée comprise entre 43 et 49 cents par action. Talend visait jusqu'à présent un chiffre d'affaires de 200 à 202 millions de dollars et une perte par action ajustée de 44 à 48 cents.