AXA Winterthur et Tamedia envisagent de proposer des offres communes dans le domaine de la mobilité

AXA Winterthur et le groupe de médias suisse Tamedia unissent leurs forces et vont proposer ensemble de nouvelles offres sur le marché suisse des véhicules. AXA Winterthur prend une participation de 50% dans la plateforme de véhicules autoricardo.ch qui appartient à Tamedia.

Zurich, le 10 janvier 2018 - La plupart des acheteurs mettent beaucoup de temps à trouver le véhicule qui leur convient et doivent s'adresser pour cela à de nombreux intermédiaires. Ensemble, les sociétés AXA Winterthur et Tamedia veulent emprunter des voies nouvelles. En combinant les compétences d'AXA Winterthur dans le domaine des assurances, de la mobilité et du financement avec le savoir-faire de Tamedia en matière de petites annonces ainsi que la pénétration dont elle dispose, ces entreprises se proposent de stimuler le marché suisse des véhicules en y introduisant des offres nouvelles. Elles viennent de s'entendre sur un partenariat axé sur le long terme et qui comportera des offres dans le domaine des voitures d'occasion, mais aussi d'autres services en matière de mobilité. Les deux partenaires ont convenu de respecter la confidentialité sur les conditions financières de leur transaction.

Avec autoricardo.ch, le groupe de médias suisse Tamedia exploite un des principaux portails de véhicules en Suisse. AXA Winterthur est le numéro un du marché suisse des assurances, avec des solutions exhaustives en matière d'assurance-vie, d'assurance de personnes, de choses et en responsabilité civile ainsi que dans le domaine de la prévoyance santé et de la prévoyance professionnelle. Ensemble, ces deux entreprises veulent mettre à profit leurs points forts individuels pour développer un modèle commercial tourné vers l'avenir et proposer des solutions modernes et innovantes pour tout ce qui touche à la mobilité.

La transaction se fera sous réserve de l'accord de la commission de la concurrence.