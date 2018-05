Andreas Schneider devient Chief Information Security Officer de Tamedia

Andreas Schneider reprend la fonction de Chief Information Security Officer (CISO) du groupe de médias Tamedia début octobre au plus tard. Il sera rattaché directement à Samuel Hügli, membre de la direction générale et directeur Technologie & Participations.

Zürich, le 7 mai 2018 - Andreas Schneider s'appuie sur des connaissances approfondies dans le domaine de l'IT. Depuis 2003, il est spécialiste du secteur IT-Security. Après des expériences variées en qualité de responsable de la sécurité informatique et IT-Security Consultant, notamment chez T-Systems en Suisse et en Allemagne, Andreas Schneider travaille depuis 2012 à la SSR. Il est CISO et Chairman du programme EBU Media Cyber Security depuis 2015 et occupe actuellement le poste de Chief Information Officer (CIO) adjoint.



Avec cette fonction étendue du CISO, Tamedia renforce les mesures dans le secteur de la cybersécurité. Le renforcement conséquent du Security Operations Center, le contrôle régulier de la protection de l'infrastructure et surtout la protection des terminaux mobiles, des datacenters, des services liés au cloud et des réseaux, font partie de ce secteur. Un autre accent est mis sur la formation conséquente des employés ainsi que leur sensibilisation, notamment avec des outils d'e-learning et la mise en œuvre de directives réglementaires telles que le nouveau règlement européen relatif à la protection des données RGPD.



Samuel Hügli, membre de la direction générale de Tamedia et directeur du secteur d'entreprise Technologie & Participations, explique: «Je suis ravi d'accueillir Andreas Schneider chez Tamedia. Le sujet de la cybersécurité et de la conformité gagne en importance et les exigences en matière de sécurité et d'intégrité des données augmentent. Je suis convaincu qu'Andreas Schneider apportera une contribution majeure au vu de son expérience dans les secteurs de l'IT et des médias.»