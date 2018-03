Bon résultat pour Tamedia – Croissance organique pour Médias pendulaires ainsi que Places de marché et Participations – Recul de la publicité imprimée de 35 millions de francs

Le groupe de médias suisse Tamedia a réalisé un chiffre d'affaires de 974,2 millions de francs (-3.0 pour cent) en 2017. Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) a fortement augmenté à 245,2 millions de francs (+22,0 pour cent, marge EBITDA de 25,2 pour cent), en raison d'effets spéciaux (charge de prévoyance selon l'IAS 19). Dans la foulée, le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) a progressé à 180,7 millions de francs (+59,3 pour cent, marge EBITDA de 18,6 pour cent) et le résultat, à 170.2 millions de francs (+39,1 pour cent). Compte tenu de tous les facteurs exceptionnels, notamment de la charge de prévoyance selon l'IAS 19 et des amortissements réduits, le résultat est légèrement supérieur à celui de l'exercice précédent. La part des actions Tamedia librement négociables progresse à plus de 30 pour cent, suite à la vente d'environ 2 pour cent des actions par un membre de la famille fondatrice.

Zurich, le 13 mars 2018 - Le produit d'exploitation de Tamedia a baissé de 3,0 pour cent, soit 30,6 millions de francs, à 974,2 millions de francs, au cours de l'exercice écoulé. La baisse du produit d'exploitation s'explique par le recul structurel dans le cœur de métier éditorial. Les chiffres d'affaires de la publicité imprimée ont baissé de 35 millions de francs par rapport à l'année précédente. Le résultat d'exploitation avant amortissements (EBITDA) a grimpé de 44,2 millions de francs, soit une hausse de 22,0 pour cent, à 245,2 millions de francs, notamment en raison d'une moindre charge de prévoyance actuarielle selon l'IAS 19. La marge EBITDA, qui s'inscrivait à 20,0 pour cent l'an dernier, s'est améliorée à 25,2 pour cent. Le résultat d'exploitation (EBIT) a augmenté de 59,3 pour cent ou 67,3 millions de francs et s'inscrit désormais à 180,7 millions de francs. Une partie de cette augmentation s'explique par de moindres amortissements résultant d'une durée d'utilisation prolongée des centres d'impression. Aucune dépréciation sur le goodwill n'a été prise en compte en 2017 (exercice précédent: 11,0 millions de francs). La marge EBIT a progressé de 11,3 pour cent l'exercice précédent, à 18,6 pour cent. À 170,2 millions de francs, le résultat de l'exercice 2017 est supérieur de 39,1 pour cent, ou 47,9 millions de francs, à celui de l'exercice précédent (122,3 millions de francs). Sans la prise en compte de ces effets spéciaux, le résultat de 21,5 pour cent ou 24,0 millions de francs est supérieure au niveau de l'exercice précédent. Les collaboratrices et collaborateurs ayant droit de Tamedia participent au résultat au travers d'une participation au bénéfice de 6,5 millions de francs (exercice précédent: 5,8 millions de francs).

Pietro Supino, éditeur et président du Conseil d'administration de Tamedia: «Grâce à la nouvelle organisation de nos quotidiens, nous sommes très bien positionnés pour continuer à faire du bon journalisme, dans une branche des médias en plein bouleversement. C'est et cela reste le cœur de notre entreprise familiale. Parallèlement, nous avons jeté les bases de nouvelles offres et d'une croissance future.»



Au cours de l'exercice 2017, nous avons posé les jalons d'un élargissement de l'offre de Tamedia. Christoph Tonini, CEO de Tamedia: «Grâce aux investissements de ces dernières années, nous pouvons rivaliser avec les concurrents internationaux en termes de pénétration en Suisse. Nous voulons nous appuyer sur cet acquis et proposer désormais à nos clients publicitaires une offre à 360 degrés, conjointement avec Neo Advertising (Out-of-Home) et Goldbach (TV, radio et numérique).»

Chiffres-clés 2017 en mio. CHF 2016 en mio. CHF Variation en pour cent Groupe Tamedia Chiffre d'affaires 974.2 1 004.8 -3.0 Résultat d'exploitation avant amortissements (EBITDA) 245.2 201.0 22.0 Marge (en pour cent) 25.2 20.0 25.8 Résultat d'exploitation (EBIT) 180.7 113.5 59.3 Marge (en pour cent) 18.6 11.3 64.3 Revenu net 170.2 122.3 39.1 dont part des actionnaires de Tamedia 146.9 104.7 40.3 Cash flow d'exploitation 252.9 211.7 19.4 Actifs 2 513.3 2 421.11 3.8 Degré d'autofinancement (en pour cent)² 78.4 72.51 8.0 Médias payants Chiffre d'affaires 603.8 640.1 -5.7 dont intersegment 17.8 23.3 -23.5 EBITDA 82.6 94.1 -12.2 Marge EBITDA (in pour cent)³ 13.7 14.7 -6.9 Médias pendulaires Chiffre d'affaires 154.4 162.5 -5.0 dont intersegment 1.2 0.2 517.3 EBITDA 50.7 39.0 30.0 Marge EBITDA (in pour cent)³ 32.8 24.0 36.8 Places de marché et Participations Chiffre d'affaires 235.5 228.4 3.1 dont intersegment 0.6 2.7 -78.9 EBITDA 91.8 85.3 7.6 Marge EBITDA (in pour cent)³ 39.0 37.4 4.4 Effectif du personnel moyen⁴ 3 261 3 296 -1.1 ¹ au 31.12.2016 ²Fonds propres en relation aux Actifs ³ La marge se réfère au chiffre d'affaires ⁴ L'effectif moyen du personnel s'entend hors collaborateurs des sociétés associées/coentreprises

Médias payants: baisse de la publicité imprimée et progression des abonnements numériques

Le résultat du secteur d'activité Médias payants, qui regroupe les médias payants ainsi que les imprimeries de journaux, est impacté par le net recul du marché de la publicité imprimée. Les offres payantes numériques ont en revanche connu une évolution favorable. En 2017, le chiffre d'affaires (produit d'exploitation) du secteur Médias payants à l'égard de tiers a globalement baissé de 5,0 pour cent, à 586,0 millions de francs (exercice précédent: 616,8 millions de francs). Le résultat d'exploitation avant amortissements (EBITDA) a baissé de ce fait de 12,2 pour cent, à 82,6 millions de francs (exercice précédent: 94,1 millions de francs), ce qui s'est également répercuté sur la marge EBITDA, qui s'élève désormais à 13,7 pour cent (exercice précédent: 14,7 pour cent).



Médias pendulaires: les recettes numériques compensent la baisse de la publicité imprimée

Le secteur Médias pendulaires nouvellement créé inclut les marques de médias nationales 20 Minuten et 20 minutes, la participation dans 20 minuti au Tessin ainsi que les participations dans BT et Metroxpress au Danemark, L'essentiel au Luxembourg et Heute ainsi que heute.at en Autriche. La publicité imprimée enregistre un recul dans les médias payants mais aussi dans les médias pendulaires. La hausse significative des recettes publicitaires dans le secteur numérique n'a pas totalement permis de compenser la baisse de la publicité imprimée en Suisse. Le chiffre d'affaires (produit d'exploitation) du secteur Médias pendulaires à l'égard de tiers a baissé de 5,6 pour cent, à 153,2 millions de francs (exercice précédent: 162,3 millions de francs), en raison d'un effet de consolidation (apport du journal danois pour pendulaires Metroxpress dans une co-entreprise avec une participation minoritaire de Tamedia). Le résultat d'exploitation avant amortissements (EBITDA) a progressé de 30,0 pour cent pour atteindre 50,7 millions de francs (exercice précédent: 39,0 millions de francs).La marge EBITDA a augmenté en conséquence à 32,8 pour cent (exercice précédent: 24,0 pour cent).



Places de marché et Participations: focalisation sur le développement

Durant l'exercice sous revue, le secteur Places de marché et Participations a de nouveau enregistré un résultat de belle facture. Après plusieurs années de forte croissance, le développement des plateformes a constitué une priorité au cours de l'exercice écoulé. En 2017, le chiffre d'affaires (résultat d'exploitation) à l'égard de tiers du secteur Places de marché et Participations a augmenté de 4,1 pour cent, à 235,0 millions de francs (exercice précédent: 225,6 millions de francs). La croissance organique des plateformes de JobCloud AG et de homegate.ch a notamment contribué à la croissance, alors que les comptes ne contiennent plus de chiffre d'affaires généré par FashionFriends en raison de la vente en 2016. Le résultat d'exploitation avant amortissements (EBITDA) a progressé de 7.6 pour cent pour atteindre 91.8 millions de francs (exercice précédent: 85.3 millions de francs). La marge EBITDA a continué à progresser à 39,0 pour cent (exercice précédent: 37,4 pour cent).

Iwan Rickenbacher quitte le Conseil d'administration - candidature de Sverre Munck proposée

Le prof. Iwan Rickenbacher quittera le Conseil d'administration de Tamedia lors de la prochaine assemblée générale. Cet ancien secrétaire général du PDC, professeur honoraire de l'Université de Berne et actuel conseiller politique et en communication, a été élu au Conseil d'administration de l'ancienne TA-Media AG en 1996. Ces dernières années, il a notamment été membre de la commission de publication et de la commission de développement des activités du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration remercie Iwan Rickenbacher pour son engagement de longue date et sa contribution importante au développement de l'entreprise en un groupe national de médias.

Le Conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 20 avril 2018 d'élire Sverre Munck au Conseil d'administration. Ce Norvégien né en 1953 est membre du conseil consultatif pour les technologies des médias et l'innovation depuis octobre 2013. De 1994 à 2013, il a travaillé pour le groupe de médias norvégien Schibsted, notamment en qualité de responsable financier, de vice-président exécutif du secteur Multimédia et dernièrement comme responsable de la stratégie du groupe et du développement de l'entreprise ainsi que responsable du secteur Editorial international. Depuis 2013, Sverre Munck est investisseur et administrateur professionnel et préside notamment le Conseil d'administration d'Opera Software ASA et d'Oslo Science Park. Il a étudié les sciences économiques à l'Université de Yale et obtenu son doctorat à l'Université de Stanford en 1983.

Nouveaux membres dans la convention d'actionnaires de la famille fondatrice - augmentation des actions librement négociables

La famille fondatrice de Tamedia confirme son engagement de longue date dans le groupe de médias créé par son ancêtre Wilhelm Girardet il y a 125 ans. Après l'admission d'une représentante de la cinquième génération dans la convention d'actionnaires l'an dernier, un nouveau représentant de la prochaine génération atteignant la majorité adhérera au groupe d'actionnaires de la famille fondatrice en 2018. Parallèlement, un membre de la famille fondatrice est en train de vendre environ 2 pour cent des actions de Tamedia dans le cadre de la planification de sa succession. La participation de la famille fondatrice baissera ainsi de 71,8 pour cent début 2017 à environ 69,8 pour cent. La part des actions librement négociables augmentera parallèlement de 28,2 à environ 30,2 pour cent.

Rapport sur le monitoring qualité des médias d'information

Dans le cadre de l'information sur les résultats annuels 2017, Tamedia présente pour la première fois un rapport sur le monitoring qualité des médias d'information. Le monitoring se fonde sur le manuel «Qualité dans les médias» introduit l'an dernier. Dans le cadre du projet dirigé par Res Strehle, tous les journaux et magazines de Tamedia ont été soumis à un monitoring approfondi avec le concours d'experts indépendants. Le rapport sur la qualité montre que les rédactions de Tamedia produisent des prestations journalistiques de qualité, voire excellentes, objectives, équitables et distinguant parfaitement les faits des opinions. Le manque de distance par rapport à certaines sources et la séparation parfois confuse entre la partie rédactionnelle et la publicité ont été identifiés comme des points faibles. Le monitoring se poursuivra ces prochaines années et sera développé sur la base des expériences.

Informations pour la presse et les analystes

La conférence de presse se tiendra aujourd'hui, mardi 13 mars 2018, à 10 heures, au siège principal de Tamedia, Werdstrasse 21, à Zurich. De plus, une conférence est organisée à 12 heures pour les analystes et les investisseurs. Une téléconférence en anglais sera, au besoin, proposée le lendemain pour les investisseurs et analystes d'outre-Atlantique.

Informations sur l'Assemblée générale 2018

L'Assemblée générale ordinaire de Tamedia SA se tiendra le vendredi 20 avril 2018 à 15 heures au Lake Side, Bellerivestrasse 170, 8008 Zurich.