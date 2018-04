Christoph Zimmer quitte son poste de responsable Communication et Affaires publiques. Patrick Matthey lui succède

Zurich, le 4 avril 2018 - Christoph Zimmer, responsable de la Communication et des Affaires publiques chez Tamedia, quittera ses fonctions de sa propre initiative fin juin 2018 pour prendre un congé sabbatique avec sa famille à l'étranger. Sa succession est assurée par Patrick Matthey, jusqu'à présent responsable de la Communication pour la Suisse romande.

C'est en 2006 que Christoph Zimmer a intégré Tamedia, où il a rapidement accédé au poste de responsable de la Communication d'entreprise. Il a accompagné l'entreprise dans son évolution au cours des douze dernières années qui ont vu l'éditeur zurichois se transformer pour devenir le principal groupe de médias de Suisse, avec des implantations au Danemark, en Allemagne, en France, en Israël, au Luxembourg, en Autriche et en Serbie. De 2009 à 2013, en parallèle à ses fonctions de responsable de la Communication et des relations avec les investisseurs, puis des affaires publiques, il a supervisé la construction du nouveau bâtiment du groupe Tamedia à Zurich, conçu par l'architecte japonais Shigeru Ban, plus tard couronné par le prix Pritzker. C'est aussi sous sa houlette que Tamedia s'est doté d'une nouvelle image de marque fin 2016. Titulaire d'un Executive MBA de l'Université de St-Gall, Christoph Zimmer présidait également depuis 2017 le groupe des Sole Representatives de l'alliance LENA (Leading European Newspaper Alliance), regroupant les journaux Die Welt, El País, La Repubblica, Le Figaro, Le Soir, le Tages-Anzeiger et la Tribune de Genève.

C'est Patrick Matthey, 46 ans, qui devient le nouveau responsable de la Communication d'entreprise. Il a rejoint Tamedia en 2013 en qualité de responsable de la communication pour la Suisse romande après avoir été également responsable de la communication au sein du Groupe Rouge (Rouge FM, Rouge TV, Yes fm). En 2008, il avait été l'un des cofondateurs de la chaîne de télévision romande Rouge TV, qu'il a ensuite dirigée pendant cinq ans. Auparavant, Patrick Matthey avait exercé la fonction de journaliste RP au sein du groupe puis occupé le poste de rédacteur en chef des radios Rouge FM, Radio Lac et Yes fm pendant dix ans.



Pietro Supino, éditeur et président du Conseil d'administration: «Christoph Zimmer a assumé avec brio les responsabilités toujours plus importantes qui lui ont été confiées au fil des ans. Christoph Tonini et moi-même avons vivement apprécié ses compétences multiples, sa créativité et sa capacité à passer de la réflexion à l'action mais aussi, à titre tout à fait personnel, la collaboration que nous avons entretenue avec lui».



Le Conseil d'administration et la direction de Tamedia tiennent à remercier Christoph Zimmer pour son excellent travail et son engagement sans faille au cours des douze dernières années tout en lui souhaitant, ainsi qu'à Patrick Matthey, un avenir couronné de succès.