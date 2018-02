Sondage Tamedia: 60 pour cent rejettent l’initiative No Billag

Près de deux semaines avant la votation, les opposants à l'initiative No Billag sont toujours nettement en tête: selon la troisième vague du sondage Tamedia, 60 pour cent sont contre l'initiative populaire et 39 pour cent sont pour. Le nouveau régime financier devrait être clairement accepté.

Zurich, le 21 février 2018 - Le groupe de médias suisse Tamedia a mené sur ses plateformes de news le troisième sondage, toutes marques confondues, préalable aux votations fédérales du 4 mars 2018. 17'164 personnes de toute la Suisse ont participé en ligne au sondage le 15 février. La marge d'erreur est de 1,1 point.

Les partisans de l'initiative font du sur place

Dans la lutte pour la suppression des redevances de réception, les opinions semblent être faites: une nette majorité (60 pour cent) rejette à nouveau l'initiative No Billag. Selon le dernier sondage Tamedia sur les votations, 39 pour cent des votants sont favorables à l'initiative. 1 pour cent des sondés ne se prononce pas sur ses intentions de vote. Les partisans ne sont donc pas parvenus à gagner du terrain depuis le dernier sondage d'il y a deux semaines.

Les personnes majoritairement favorables au projet de loi sont uniquement les votants de l'UDC (70 pour cent de «oui»). Les adhérents de tous les autres partis importants rejettent l'initiative et plus clairement les votants du PS avec 82 pour cent de «non». 64 pour cent des votants du PLR sont contre l'initiative No Billag.



Les 18-34 ans rejettent également clairement l'initiative No Billag

En outre, le sondage montre que le projet de loi n'oppose pas les jeunes et les moins jeunes: toutes les catégories d'âge rejettent la suppression des redevances de réception, y compris les 18-34 ans. Actuellement, 60 pour cent d'entre eux prévoient de voter «non». C'est au sein des 65 ans que le projet de loi suscite le plus d'opposition (68 pour cent de «non»).



Les opinions divergent selon le sexe: alors que seulement une femme sur trois se dit favorable à l'initiative No Billag, 43 pour cent des hommes y sont favorables. Selon le sondage, le nombre de votes favorables est également plus faible en Suisse romande (36 pour cent de «oui») qu'en Suisse alémanique (41 pour cent de «oui»).

Le régime financier 2021 n'est pas menacé

En ce qui concerne le nouveau régime financier, la tendance est toujours au «oui». En deux semaines, le nombre de personnes favorables a augmenté de plus de dix pour cent pour atteindre les 71 pour cent (59 pour cent lors de la 2ème vague). Le pourcentage de «non» est de 19 pour cent; 10 pour cent n'ont pas dévoilé leurs intentions de vote.

Sondages sur les votations détaillés de Tamedia

Les sondages Tamedia sur les votations sont réalisés en collaboration avec LeeWas GmbH, la société des politologues Lucas Leemann et Fabio Wasserfallen. Ceux-ci pondèrent les résultats des sondages en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques, de manière à ce que l'échantillon corresponde à la structure de l'électorat. Les résultats font l'objet d'une évaluation immédiate, afin que les quotidiens et les plateformes de news de Tamedia puissent rapidement en rendre compte en s'étayant sur des bases précises. Plus d'informations ainsi que le rapport détaillé du sondage sont à retrouver sur tamedia.ch/sondage.

Médias Tamedia participants

Suisse romande: 20 minutes, 24 heures, Tribune de Genève et Le Matin/Le Matin Dimanche; Suisse alémanique: 20 Minuten, BZ Berner Zeitung, Der Bund, Tages-Anzeiger, SonntagsZeitung et ZRZ Zürcher Regionalzeitungen; Tessin: 20 minuti