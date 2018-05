Zurich, le 8 mai 2018 - Stefan Riedel quitte la direction de Starticket à fin mai 2018. Il part pour Berlin, où il sera responsable des activités clients privés en qualité de Chief Consumer Officer chez Tele Columbus AG, le câblo-opérateur numéro 3 en Allemagne, à partir du 1er juin 2018. Urs Hügli reprend la direction de Starticket par intérim.

Stefan Riedel était directeur de Starticket depuis juillet 2016. Ces deux dernières années, sous sa direction, a notamment eu lieu l'intégration réussie de l'entreprise de logiciels Ticketportal chez Starticket. Cette intégration a permis à Starticket d'asseoir encore davantage sa position sur le marché et de proposer aujourd'hui, outre les activités B2C traditionnelles, des concepts de billetterie sur mesure pour les organisateurs effectuant leur propre distribution. De plus, Stefan Riedel a réussi, avec son équipe, à faire grimper encore la courbe de croissance de Starticket et à acquérir de nombreux nouveaux clients organisateurs. C'est Urs Hügli qui prend la direction de Starticket par intérim. Par le passé, il a notamment été CEO de search.ch, responsable Classifieds Online chez Tamedia et fut CEO et fondateur du portail immobilier homegate.ch pendant de nombreuses années. Les informations concernant la succession définitive de Stefan Riedel chez Starticket seront communiquées en temps utile.

Samuel Hügli, membre de la direction générale de Tamedia, ainsi que CTO et Head Digital Ventures: «Starticket a connu un développement très positif sous la direction de Stefan Riedel et a pris un très bon départ en 2018 en affichant un taux de croissance à deux chiffres. Ces dernières années, grâce à son expertise professionnelle, Stefan Riedel a identifié les faiblesses pour le plus important développement technique de Starticket. La plateforme de billetterie sera entièrement modernisée cette année et deviendra encore plus performante».

La direction générale de Tamedia remercie Stefan Riedel pour son activité engagée et fructueuse pour la marque Starticket et lui souhaite le meilleur pour la suite.