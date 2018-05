Tamedia Advertising propose une formation liée à la publicité programmatique en Suisse romande

Lausanne, le 14 mai 2018 - La publicité programmatique est source de nombreuses discussions dans la branche publicitaire et il est difficile de l'expliquer en quelques mots. Après une première édition en 2017, sous le nom «WTF is Programmatic?», lancée à Zürich avec succès, Tamedia Advertising proposera cet atelier en Suisse romande le 30 mai prochain. Lors de cette formation d'une heure et demie, des experts expliqueront les bases principales de la publicité programmatique de manière condensée et facile d'accès, puis se tiendront à disposition pour répondre aux questions.



«C'est au contact de nos clients que nous avons réalisé qu'il existait à la fois un grand intérêt et en même temps une réticence à aborder ce sujet très technique» explique Alberico Pecora, Head of Programmatic chez Tamedia Advertising. «Avec cette formation, Tamedia Advertising veut aider ses clients, ainsi que toutes les parties intéressées, à faire la lumière sur cette thématique.».



Cette initiation gratuite aura lieu le mercredi 30 mai 2018 à 16h30 dans les locaux de Tamedia à Lausanne. Elle s'adresse aux personnes n'ayant que peu ou pas de notions en publicité programmatique.