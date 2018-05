Tamedia : Sandra Hanhart quitte Tamedia à l’été 2018 – Remo Arpagaus reprend la direction du service juridique

Zurich, 7 mai 2018 - Sandra Hanhart avait rejoint Tamedia en 2004 et repris la direction du service juridique en 2008. Au cours des 14 années écoulées, elle a contribué au développement de Tamedia pour en faire le groupe de médias suisse leader. Elle a notamment accompagné de nombreuses reprises en Suisse et à l'étranger, de start-up numériques aux sociétés cotées en bourse. Sandra représentait Tamedia au département de droit de l'Association Schweizer Medien et était présidente du Conseil de fondation du Zusatzfonds de la Zürcher Regionalzeitungen AG.

C'est désormais Remo Arpagaus, actuel responsable adjoint du service juridique, qui reprend la direction de ce service. Âgé de 49 ans, il est entré chez Tamedia en 2008 en tant que conseiller juridique. Auparavant, il avait travaillé au service juridique de Swatch Group SA ainsi qu'au ressort OMC du Secrétariat d'État à l'économie SECO. Au cours des dix dernières années, Remo s'est occupé du point de vue juridique de diverses reprises en Suisse et à l'étranger. En tant que conseiller juridique, il a projeté, négocié et remanié avec succès des contrats pour notre entreprise. Docteur en droit, il fait actuellement des études post diplôme pour obtenir un MBA à l'University of Strathclyde à Glasgow.

Sandro Macciacchini, directeur Finances & Ressources humaines: «Avec son talent remarquable pour la négociation et sa longue expérience dans le domaine du droit des sociétés et des médias, Sandra Hanhart a fourni une contribution déterminante à la réussite de Tamedia. Je l'en remercie vivement, ainsi que de son excellente collaboration, et me réjouis dans le même temps que nous ayons trouvé en Remo Arpagaus un excellent successeur.»

La direction d'entreprise de Tamedia remercie Sandra Hanhart de son dévouement engagé et couronné de succès et lui souhaite, ainsi qu'à Remo Arpagaus, plein succès dans leurs nouvelles fonctions.