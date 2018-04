Tamedia reprend la Basler Zeitung et vend plusieurs participations de journaux d’annonces à la société Zeitungshaus SA

Zurich, le 18 avril 2018 - En reprenant la Basler Zeitung, Tamedia élargit son portefeuille de médias d'information et poursuit ainsi la réalisation de sa stratégie en la matière. L'intégration de la Basler Zeitung au réseau de Tamedia permettra une rédaction régionale forte et continuera à proposer aux lectrices et lecteurs un journal produit à Bâle pour les Bâloises et Bâlois. Markus Somm restera encore rédacteur en chef de la Basler Zeitung pendant six mois après la reprise par Tamedia. À l'issue d'une période sabbatique, il travaillera ensuite pour Tamedia en tant que chroniqueur.

En contrepartie, la société Zeitungshaus SA reprendra au cours du deuxième trimestre de 2018 la participation de 65% à la société Tagblatt der Stadt Zürich SA détenue par Tamedia. La nouvelle société propriétaire continuera à exploiter le Tagblatt et reprendra l'équipe de rédaction actuellement en place. Tamedia vendra également à Zeitungshaus SA les journaux gratuits Furttaler et Rümlanger (détenus jusqu'ici à 100% par Tamedia) ainsi que les participations au GHI et à Lausanne Cités, en Suisse romande (jusqu'ici détenues à 50% par Tamedia).



«La collaboration entre Tamedia et la Basler Zeitung dans le domaine de la combinaison publicitaire Metropool remonte à 1993. La Basler Zeitung est profondément enracinée dans le nord-ouest de la Suisse et s'adapte parfaitement à nos quotidiens de Berne et de Zurich», déclare Pietro Supino, éditeur et président du Conseil d'administration de Tamedia. «C'est pourquoi nous devions saisir cette chance, même si ce n'est pas de gaieté de cœur que nous nous sommes résolus à vendre le Tagblatt der Stadt Zürich.»



Les parties ont convenu de garder les détails de la vente confidentiels. Les transactions sont sous réserve de l'accord de la Commission fédérale de la concurrence et de l'exercice éventuel de droits de préemption.

