Tarkett : A suivre aujourd'hui

Tarkett a réalisé au premier trimestre un Ebitda ajusté en retrait à 30 millions d'euros contre 52 millions d'euros au premier trimestre 2017, pénalisé par le prix des matières premières, le ralentissement de l’activité en Europe Moyen Orient Afrique et en Amérique du Nord, ainsi que par les taux de change. Le chiffre d'affaires du spécialiste des revêtements de sol et de surfaces sportives a ainsi reculé de 7,2% à 568 millions d'euros. La croissance interne a atteint 0,1%.Commentant ces résultats, Glen Morrison, Président du Directoire, a déclaré : " Bien que le premier trimestre soit traditionnellement le plus faible de l'année, le niveau de ventes reste en deçà de nos attentes. Les effets défavorables de la hausse des prix des matières premières et des taux de change continuent d'impacter négativement notre profitabilité ".Tarkett indique avoir déjà mis en place des mesures de réduction des coûts qui contribueront rapidement à atténuer une partie de la baisse du premier trimestre. " Nous continuons également à revoir notre structure de coûts opérationnels ", a poursuivi la société.