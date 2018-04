Tarkett : Décryptage AOF du palmarès du SBF 120 à la mi-séance -Mercredi 25 avril 2018 La plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-12,49% à 22 euros)Tarkett a manqué sa cible et signe un début d'année décevant. Ainsi, le spécialiste des revêtements de sols et surfaces de sport a réalisé au premier trimestre un Ebitda ajusté en retrait à 30 millions d'euros, contre 52 millions d'euros au premier trimestre 2017. Le groupe a été pénalisé par le prix des matières premières, le ralentissement de l'activité en Europe Moyen Orient Afrique et en Amérique du Nord, ainsi que par les taux de change. Pour sa part, le chiffre d'affaires a reculé de 7,2% à 568 millions d'euros. La croissance interne a atteint 0,1%.