Tarkett : chute de 12% sur un début d'année décevant

25/04/2018 | 09:57

L'activité de Tarkett a déçu au 1er trimestre 2018, alors que de plus la rentabilité du groupe reste pénalisée par la hausse des matières premières et les changes. Plus forte baisse du SBF 120, l'action perd environ 12% ce matin.



Le spécialiste des revêtements de sols a fait état hier soir d'un début d'année inférieur aux prévisions de la direction : son CA du 1er trimestre (T1) ressort à 567,9 millions d'euros (le consensus se situait à plus de 580 millions), en baisse publiée de 7,2%. Certes, les changes pèsent pour ce groupe très international, mais même sans en tenir compte, la croissance organique se dérobe : alors qu'elle était de 4,8% en 2017, dont 6,9% au 4e trimestre, elle retombe en ce début d'année à 0,1%.



Si le Sport et les régions émergents et asiatiques demeurent bien orientées, les marchés nord-américains et surtout européens se contractent. Or début février, le groupe estimait que ses marchés étaient majoritairement 'bien orientés' et tablait notamment sur une croissance 'modérée' dans la région EMEA. Même si le groupe s'attend à un retour de la croissance, à changes constants, durant l'année.



En outre, 'les effets défavorables de la hausse des prix des matières premières et des taux de change continuent d'impacter négativement notre profitabilité', commente Glen Morrison, le président du directoire. L'EBITDA ajusté du T1 chute de 42% à 29,8 millions d'euros (contre un consensus de l'ordre de 43 millions), la marge correspondant revenant de 8,4 à 5,2%.



'Nous avons pris des mesures afin d'accélérer le déploiement de nos initiatives de croissance et de réduire nos coûts', ajoute M. Morrison, après celles déjà prises, qui manifestement n'ont pas suffi. Certes, le patron opérationnel confirme l'objectif d'atteindre, en 2020, une marge d'EBITDA ajustée de plus de 12%.



Mais 'compte tenu de l'impact négatif du prix des matières premières et de l'évolution défavorable des taux de change, en particulier l'évolution récente du rouble, ces objectifs ne seront pas encore atteints à fin 2018', avertit Tarkett, qui précédemment estimait 'plus difficile' (mais donc pas totalement impossible) d'atteindre l'objectif cette année.





