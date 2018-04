Tarkett : Bryan Garnier révoque son conseil d'achat

25/04/2018 | 10:19

Alors que l'action Tarkett est rudement sanctionnée ce matin après un point trimestriel décevant, Bryan, Garnier & Co. abandonne son conseil d'achat au profit d'une position neutre. Repris, l'objectif de cours est pour l'heure placé sous revue.



Les analystes relèvent d'abord que la croissance organique du spécialiste des revêtements de sol est tombée au 1er trimestre (T1) à un niveau symbolique (+ 0,1%), en raison notamment d'une nette contraction (- 4,6%) dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), où les conditions climatiques ont été difficiles. Vers 568 millions, le CA trimestriel manque de 5% les attentes de Bryan Garnier, et de 3% celles du consensus.



Pire : l'EBITDA ajusté chute de 42% à 29,8 millions, alors que l'agrégat était plutôt attendu vers 40 millions. Bryan Garnier n'est pas surpris par le poids des matières premières (- 10 millions) ni par l'impact positif des mesures de productivité (+ 8,5 millions). Mais il n'avait pas vu venir des effets volumes et un mix produit négatifs (- 9 millions) ni une hausse 'significative' des frais généraux. En outre, l'effet prix (+ 1,7 million) était plutôt attendu vers 6 millions, alors que des relèvement de tarifs sont déjà intervenus.



Bryan Garnier rappelle aussi que le directeur financier de Tarkett avait indiqué, lors de leur dernière rencontre, que la marge d'EBITDA ajustée devrait en 2018 se maintenir au moins à son niveau de 2017 (11,1%). Il ne semble plus en être question dans le communiqué. Même si à moyen terme, le groupe vise toujours plus de 12%.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.