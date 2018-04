Tarkett : Oddo BHF n'est plus acheteur du dossier

25/04/2018 | 10:44

A son tour, Oddo BHF revient sur le dossier Tarkett, alors que le spécialiste des revêtements de sols a fait état d'un point d'activité décevant hier soir. Evoquant 'un début d'exercice en-dessous des attentes' ainsi qu'un 'momentum moins favorable', les analystes abandonnent leur conseil d'achat sur le titre au profit d'une position neutre. L'objectif de cours est réduit de 36 à 28,5 euros (- 20% environ).



'Cette publication traduit une moindre dynamique organique et un effet devises largement défavorable', sanctionne une note de recherche, qui attendait 1,4% de croissance comparable au T1, contre 0,1% réalisés. La contraction de la zone Europe au sens large est soulignée, ainsi que les conséquences des dépréciations du réal brésilien et du rouble russe.



Certes, le T1 n'est traditionnellement pas le plus significatif pour Tarkett, mais les analystes estiment qu'après une marge de 5,2%, leur anticipation de 11,2% sur l'ensemble de l'année 'pourrait s'avérer ambitieuse'.



Bref, 'les perspectives à court terme offrent un news-flow peu favorable', sanctionne Oddo BHF, qui redoute que 'la séquence bénéficiaire (ne soit) revue en baisse'.





