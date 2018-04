TECHNICOLOR : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Le 5 avril 2018

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire

du jeudi 26 avril 2018

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra le :

Jeudi 26 avril 2018 à 16h00,

salle Eurosites George V, 28, avenue George V, 75008 Paris

L'avis préalable de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) du 19 mars 2018.

Les documents prévus par l'article R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de ce jour, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la Société de lui envoyer ces documents (pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité) ;



tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la Société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l'Assemblée.

Les documents visés à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés et téléchargés à partir du site internet de la société : www.technicolor.com.

* *

*

A propos de Technicolor

Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur du Media & Entertainment, est à la pointe de l'innovation numérique. Grâce à nos laboratoires de recherche et d'innovation de premier plan, nous occupons des positions-clés sur le marché au travers de la fourniture de services vidéo avancés pour les créateurs et les distributeurs de contenu. Notre engagement : soutenir le développement de nouvelles expériences passionnantes pour les consommateurs au cinéma, à la maison, ou en mobilité.

www.technicolor.com - Suivez-nous : @Technicolor - linkedin.com/company/technicolor

Les actions Technicolor sont enregistrées sur NYSE Euronext Paris (TCH) et sont négociables aux Etats-Unis sur le marché OTCQX (TCLRY).





This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: TECHNICOLOR via Globenewswire