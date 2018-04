TECHNICOLOR : SUSPENSION DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIETE TECHNICOLOR

Issy-les-Moulineaux, le 26 avril 2018

Communiqué Information Réglementée SUSPENSION DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIETE TECHNICOLOR

TECHNICOLOR a confié à NATIXIS la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité sur Euronext Paris à compter du 1er avril 2016. Ce contrat est d'une durée de 1 (un) an, renouvelable par tacite reconduction.

Suite à la décision du Conseil d'administration de Technicolor de ne pas soumettre aux actionnaires un nouveau programme de rachat d'actions en 2018, Technicolor a décidé de suspendre ce contrat de liquidité avec effet au 26 avril 2018.

Il est rappelé que lors du dernier bilan au 29 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

606 982 actions TECHNICOLOR

353 833,07 euros

Technicolor publiera un communiqué de presse dès la reprise du contrat de liquidité.

A propos de Technicolor

Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur du Media & Entertainment, est à la pointe de l'innovation numérique. Grâce à nos laboratoires de recherche et d'innovation de premier plan, nous occupons des positions-

clés sur le marché au travers de la fourniture de services vidéo avancés pour les créateurs et les distributeurs de contenu. Notre engagement : soutenir le développement de nouvelles expériences passionnantes pour les consommateurs au cinéma, à la maison, ou en mobilité.

Les actions Technicolor sont enregistrées sur Euronext Paris (TCH) et sont négociables aux Etats-Unis sur le marché OTCQX (TCLRY).





