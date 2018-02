TECHNICOLOR : creuse nettement sa perte nette en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Technicolor a essuyé une perte nette de 173 millions d'euros contre une perte de 26 millions d'euros, un an plus tôt. Elle comprend une dépréciation comptable de 113 millions d’euros des actifs nets d’impôts différés suite à l’annonce de la cession planifiée de l’activité Licences de Brevets. L'Ebitda des activités poursuivies du spécialiste des techniques de l'image et du son a reculé de 19% (-17,2% à taux de change constants) à 291 millions d'euros. Sur la même base, les revenus ont reculé de 8,6% (-6,8% à taux de change constants) à 4,231 milliards d'euros.Technicolor a annoncé, le 18 décembre 2017, avoir l'intention de vendre son activité de Licences de Brevets et être en négociations avancées avec un tiers. Par conséquent, les informations financières concernant cette activité son reportées dans les activités arrêtées ou en cours de cession.Le chiffre d'affaires des activités arrêtées ou en cours de cession s'est élevé à 131 millions d'euros en 2017, avec un Ebitda ajusté de 80 millions d'euros. L'activité de Licences de Brevets a généré tous les revenus et contribué à l'Ebitda ajusté à hauteur de 79 millions d'euros." Après la réalisation de la cession, nous pourrons concentrer nos ressources en capital sur nos principales activités opérationnelles – Entertainment Services et Maison Connectée – tout en poursuivant l'effort de réduction de la structure de coûts de notre entreprise, afin de garantir une croissance rentable et des niveaux de trésorerie disponibles plus élevés, " a déclaré le directeur général, Frédéric Rose.Le Conseil d'administration de Technicolor a décidé de ne pas proposer de dividende à l'Assemblée générale des actionnaires de 2018 au regard de la performance financière de 2017.Cette année, Technicolor s'attend à un générer un Ebitda ajusté des activités continues globalement stable à taux de change constants comparé à 2017.Après avoir atteint un point bas en 2018 en dessous des niveaux de 2017, Technicolor s'attend à ce que les flux de trésorerie disponible des activités poursuivies atteignent un niveau récurrent d'au moins 130 millions d'euros en 2020, résultant d'un Ebitda ajusté supérieur à 350 millions d'euros.