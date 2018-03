TECHNICOLOR : dévisse de nouveau, les modalités de la cession des brevets déçoivent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pour Technicolor, la couleur dominante reste le rouge et cela depuis un peu plus de 8 jours et la présentation de perspectives 2018 décevantes. Le spécialiste des technologies de l’image et du son a désormais vu partir en fumée plus de 40% de sa capitalisation sur cette période, en prenant en compte la chute de 12,71% à 1,642 euro enregistrée aujourd’hui. Les investisseurs ont pourtant d’abord salué ce matin l’annonce de la cession de l’activité brevets – un changement de stratégie dévoilé en décembre - avant de rapidement changer leur fusil d’épaule.Dans un bon résumé de la transaction, Oddo BHF se dit déçu de la complexité de l'opération et la faiblesse du paiement cash initial, même si montant global est conforme à ses attentes.Technicolor a donc annoncé hier soir la cession de l'essentiel de ses brevets à InterDigital pour environ 475 millions de dollars, dont un paiement initial de 150 millions de dollars. Les brevets liés à l'activité terminaux mobiles, un petit nombre de brevets pour des technologies naissantes et certains brevets associés à des groupes de brevets ne sont pas compris dans l'accord.Pour aboutir au montant total, il faut prendre en compte la valorisation de 215 millions de dollars des flux de trésorerie générés dans le futur par InterDigital avec les brevets, et reversés à hauteur de 42,5% à Technicolor.Il faut inclure également la valorisation de 108 millions de dollars des 15 millions d'euros d'économies annuelles que le groupe français réalisera en ne versant aucune redevance pour l'utilisation des brevets pour ses propres activités.Comme déjà annoncée, le groupe utilisera le produit de la vente pour rembourser sa dette, qui s'élevait à 784 millions d'euros sur une base nette à fin décembre.La transaction devrait être finalisée à la mi-2018, après que les conditions de clôture habituelles et les conditions relatives au consentement des partenaires de Technicolor soient remplies.