Le 21 mars 2018

Technicolor : mise à disposition

du document de référence 2017

Technicolor informe que son document de référence 2017 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 21 mars 2018.

Le document de référence est disponible sur le site internet de la société à l'adresse www.technicolor.fr (dans la rubrique « Relations Investisseurs » - « Information Financière » - « Informations Réglementées »), ainsi qu'à son siège social situé au 1-5, rue Jeanne d'Arc, 92130 Issy-les-Moulineaux, France. Le document de référence est également disponible sur le site internet de l'AMF (http://www.amf-france.org).

Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence 2017 :

le rapport financier annuel 2017 ;



le rapport de gestion du Conseil d'administration ;



le rapport sur le gouvernement d'entreprise prévu à l'article L. 225-37 du Code de commerce ;



les rapports des Commissaires aux comptes ;



les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes ; et



le descriptif du programme de rachat d'actions.

* *

*

A propos de Technicolor

Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur du Media & Entertainment, est à la pointe de l'innovation numérique.

www.technicolor.com - Suivez-nous : @Technicolor - linkedin.com/company/technicolor

Les actions Technicolor sont enregistrées sur NYSE Euronext Paris (TCH) et sont négociables aux Etats-Unis sur le marché OTCQX (TCLRY).





