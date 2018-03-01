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Technicolor : Accord sur la vente de l'activité de licences de brevets à InterDigital

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01/03/2018 | 19:05

1er mars (Reuters) - Technicolor Sa annonce jeudi dans un communiqué :

* ACCORD SUR LA VENTE DE L'ACTIVITE DE LICENCES DE BREVETS DE TECHNICOLOR A INTERDIGITAL

* INTERDIGITAL S'ENGAGE À ACHETER LA QUASI-TOTALITÉ DU PORTEFEUILLE DE BREVETS DE TECHNICOLOR

* LA TRANSACTION VALORISE L'ACTIVITÉ À ENVIRON 475 MILLIONS DE DOLLARS, AVEC UN PAIEMENT INITIAL DE 150 MILLIONS DE DOLLARS

* TECHNICOLOR MAINTIENDRA SON ORGANISATION RECHERCHE & INNOVATION POUR CONSERVER LA FORTE DIFFÉRENTIATION CONCURRENTIELLE TECHNOLOGIQUE DE SES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES TOUT EN CONCLUANT UN ACCORD DE SOUTIEN FINANCIER POUR LA RECHERCHE AVEC INTERDIGITAL

* CETTE TRANSACTION CONCLUT LE RECENTRAGE STRATÉGIQUE DE TECHNICOLOR SUR SES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES.

* UNE FOIS LA TRANSACTION FINALISÉE, TECHNICOLOR ENREGISTRERA UNE PLUS-VALUE GLOBALEMENT ÉQUIVALENTE À LA VALEUR DE LA TRANSACTION DANS SES COMPTES CONSOLIDÉS

* LE BÉNÉFICE IMPOSABLE SERA EN GRANDE PARTIE COMPENSÉ PAR LES PERTES D'EXPLOITATION NETTES DE TECHNICOLOR EN FRANCE, CE QUI INDUIRA ENVIRON 10 MILLIONS D'EUROS D'IMPÔT SUR LE REVENU

* L'OPÉRATION CONDUIRA À LA DÉPRÉCIATION DES TITRES DE THOMSON LICENSING SAS, ÉVALUÉS EN 2012 PAR UN EXPERT EXTERNE, À LAIDE DES MÉTHODES DCF ET DES COMPARABLES, AVEC POUR EFFET DIMPACTER LES FONDS PROPRES STATUTAIRES DE TECHNICOLOR ET SA CAPACITÉ DE DISTRIBUTION

* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE À LA MI-2018 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
INTERDIGITAL, INC. -2.23%70.25 Cours en différé.-5.71%
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PER 2019 8,46
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VE / CA 2019 0,29x
Capitalisation 771 M
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Consensus
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Ecart / Objectif Moyen 107%
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