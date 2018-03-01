Technicolor : Accord sur la vente de l'activité de licences de brevets à InterDigital

1er mars (Reuters) - Technicolor Sa annonce jeudi
dans un communiqué :
* ACCORD SUR LA VENTE DE L'ACTIVITE DE LICENCES DE BREVETS
DE
TECHNICOLOR A INTERDIGITAL
* INTERDIGITAL S'ENGAGE À ACHETER LA QUASI-TOTALITÉ DU
PORTEFEUILLE DE BREVETS DE TECHNICOLOR
* LA TRANSACTION VALORISE L'ACTIVITÉ À ENVIRON 475 MILLIONS
DE
DOLLARS, AVEC UN PAIEMENT INITIAL DE 150 MILLIONS DE DOLLARS
* TECHNICOLOR MAINTIENDRA SON ORGANISATION RECHERCHE &
INNOVATION
POUR CONSERVER LA FORTE DIFFÉRENTIATION CONCURRENTIELLE
TECHNOLOGIQUE DE SES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES TOUT EN CONCLUANT
UN ACCORD DE SOUTIEN FINANCIER POUR LA RECHERCHE AVEC
INTERDIGITAL
* CETTE TRANSACTION CONCLUT LE RECENTRAGE STRATÉGIQUE DE
TECHNICOLOR SUR SES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES.
* UNE FOIS LA TRANSACTION FINALISÉE, TECHNICOLOR
ENREGISTRERA UNE
PLUS-VALUE GLOBALEMENT ÉQUIVALENTE À LA VALEUR DE LA TRANSACTION
DANS SES COMPTES CONSOLIDÉS
* LE BÉNÉFICE IMPOSABLE SERA EN GRANDE PARTIE COMPENSÉ PAR
LES
PERTES D'EXPLOITATION NETTES DE TECHNICOLOR EN FRANCE, CE QUI
INDUIRA ENVIRON 10 MILLIONS D'EUROS D'IMPÔT SUR LE REVENU
* L'OPÉRATION CONDUIRA À LA DÉPRÉCIATION DES TITRES DE
THOMSON
LICENSING SAS, ÉVALUÉS EN 2012 PAR UN EXPERT EXTERNE, À LAIDE
DES MÉTHODES DCF ET DES COMPARABLES, AVEC POUR EFFET DIMPACTER
LES FONDS PROPRES STATUTAIRES DE TECHNICOLOR ET SA CAPACITÉ DE
DISTRIBUTION
* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE À LA MI-2018
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(Rédaction de Paris)