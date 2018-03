Technicolor : Moody's dégrade sa note de crédit

05/03/2018 | 13:29

Technicolor lâche 5,2% et figure dans le bas du SBF120, pénalisé par une dégradation de sa note de crédit attribuée par l'agence Moody's, à 'B1' contre 'Ba3' précédemment, note toujours assortie d'une perspective 'négative'.



Moody's justifie sa décision par la publication de résultats 2017 plus faibles que prévu, et sa vision selon laquelle le groupe ne sera pas en mesure de restaurer ses paramètres de crédit à des niveaux conformes à une note 'Ba3' dans les deux à trois prochaines années.



Elle pointe aussi la décision récente de Technicolor de céder son activité de licences de brevets, décision qui 'va impacter la rentabilité de façon marquée et résulter en une génération de free cash-flow plus faible' que ce qu'elle anticipait auparavant.



