Technicolor : Sycomore se renforce, malgré les positions à découvert

L’ancien Thomson Multimédia est l’archétype de la société positionnée sur des métiers compliqués. Les téléviseurs, la téléphonie, la duplication de DVD, les décodeurs… autant de secteurs très concurrentiels ou étrillés par l’innovation. Le directeur général Frédéric Rose s’est employé depuis 2009 à redresser l’édifice, en le recapitalisant, en le recentrant et en le diversifiant. Avec un certain succès. Si les services de production continuent à afficher de belles performances, la société souffre dans les services DVD et peine à préserver ses marges dans la maison connectée. Elle a signé récemment un accord de cession de sa division brevets, l’ancienne machine à cash, à un prix toutefois inférieur à ce qui était espéré par le marché. Globalement, le compte n’y est pas pour les investisseurs, qui craignent une nouvelle spirale négative. Cela explique pourquoi Technicolor est l’une des valeurs les plus shortées de la cote parisienne, après plusieurs trimestres de déceptions et d’avertissements sur les objectifs.





Sycomore se renforce



Cela ne l’empêche pas de s’offrir un rebond de près de 7% lors de la dernière séance d’avril, à 1,33 euro. Insuffisant toutefois pour gommer la chute de plus de 9% affichée jeudi dernier, après l’annonce par le management de perspectives toujours dégradées, qui ont valu au titre un plus bas depuis 2011. Le plongeon du titre a conduit Sycomore AM à accroître ses positions. La société de gestion a annoncé avoir franchi en hausse, le 26 avril 2018, les seuils de 5% du capital et des droits de vote pour se positionner à 5,01%, via 20.746.777 actions. Les titres ont été acquis sur le marché, peut-on lire dans l’avis AMF. Les derniers rapports de Sycomore AM montrent que la gestion détenait en 2017 des positions Technicolor dans ses fonds L/S Opportunities, Francecap et European Recovery notamment (les positions détaillées plus récentes ne sont pas connues).



Beaucoup de positions vendeuses



Vendredi dernier, plusieurs fonds ont aussi communiqué des positions vendeuses conséquentes : 2,33% pour AQR Capital, 1,7% pour Marshall Wallace, 1,28% pour Worldquant, 1,06% pour PDT Partners ou 0,7% pour Oxford AM. Au total, plus de 11% de positions à la vente ont été recensées au 30 avril. Les déboires de la société ont conduit les bureaux d’études qui suivent le titre à faire preuve de prudence : jusqu’en novembre dernier, il était encore suivi par 7 analystes dont 5 étaient positifs. Ils ne sont plus que 5 désormais, tous neutres. Depuis les pics de fin 2015 autour de 7,50 euros, l’action n’a cessé de perdre du terrain à cause d’une succession de révisions en baisse d’objectifs. On a longtemps cru que le pari du redressement lancé en 2009 par Frédéric Rose avait réussi. Mais l’actualité montre que Technicolor ne peut jamais baisser la garde.