Technicolor : affiche une perte de -173 ME sur l'exercice

21/02/2018 | 18:17

Le chiffre d'affaires des activités poursuivies s'est élevé à 4 231 millions d'euros sur l'année 2017, en repli de 6,8% à taux de change constants par rapport à l'année dernière.



L'EBITDA ajusté est de 291 millions d'euros sur l'année contre 359 millions d'euros en 2016. ' Cette baisse est entièrement due au segment Maison Connectée dont l'EBITDA ajusté a été affecté par la hausse du prix des mémoires à hauteur de 80 millions d'euros (dont 50 millions d'euros au second semestre) ' indique le groupe.



Le segment Services Entertainment a enregistré, pour sa part, un EBITDA ajusté de 230 millions d'euros globalement stable par rapport à l'année dernière.



Le résultat net du Groupe est une perte de 173 millions d'euros. ' Cette perte résulte de la baisse du résultat opérationnel et d'une dépréciation comptable de 113 millions d'euros des actifs nets d'impôts différés suite à l'annonce de la cession planifiée de l'activité Licences de Brevets ' explique le groupe.



' La structure financière est solide à fin décembre 2017, avec une dette nette nominale de 784 millions d'euros, en baisse de 132 millions d'euros par rapport à juin 2017. Le Groupe dispose d'un fort niveau de liquidité supérieur à 700 millions d'euros, dont 390 millions d'euros de lignes de crédit confirmées et non utilisées '.



' Après avoir atteint un point bas en 2018 en dessous des niveaux de 2017, Technicolor s'attend à ce que les flux de trésorerie disponible des activités poursuivies atteignent un niveau récurrent d'au moins 130 millions d'euros en 2020, résultant d'un EBITDA ajusté supérieur à 350 millions d'euros ' rajoute la direction.



