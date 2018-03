Technicolor : cède ses licences de brevets à InterDigital

PARIS, 1er mars (Reuters) - Technicolor a annoncé jeudi la cession de son activité de licences de brevets à l'américain InterDigital et un accord de collaboration avec cette entreprise de recherche et développement dans le domaine des technologies mobiles.

La transaction, par laquelle InterDigital s'engage à acheter la quasi-totalité du portefeuille de brevets du spécialiste des technologies de l'image et du son, valorise l'activité à environ 475 millions de dollars.

Technicolor recevra un paiement initial de 150 millions de dollars puis 42,5% des flux de trésorerie d'InterDigital liés à ses anciens brevets.

"Sur la base d'hypothèses prudentes, Technicolor a estimé ces flux de trésorerie à une valeur actuelle nette d'environ 215 millions de dollars", précise-t-il dans un communiqué.

Technicolor évalue en outre à 108 millions de dollars les économies qu'il réalisera grâce à un accord de licences de concession perpétuelle qui lui permettra d'exploiter ses technologies sans payer InterDigital.

Technicolor avait annoncé en décembre être en négociations avancées pour la vente de cette activité, qui conclut son recentrage sur ses activités opérationnelles.

Une fois la transaction finalisée - à la mi-2018 -, Technicolor estime qu'il enregistrera une plus-value globalement équivalente à la valeur de la transaction dans ses comptes consolidés.

Il précise que son bénéfice imposable sera en grande partie compensé par les pertes d'exploitation nettes de Technicolor en France, "ce qui induira environ 10 millions d'euros d'impôt sur le revenu".

Technicolor et InterDigital vont en outre conclure un accord de coopération en matière de recherche dans les domaines du codage vidéo, de la Maison connectée, la réalité augmentée et la réalité virtuelle.

Dans ce cadre, InterDigital versera à Technicolor 5 millions de dollars par an et investira aussi 5 millions de dollars par an dans des projets en lien avec cette coopération.

Le communiqué : http://bit.ly/2CQM3Mb

(Dominique Rodriguez, édité par Julie Carriat)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv INTERDIGITAL, INC. -1.78% 70.525 -5.71%