Technicolor : en perte en 2017, pas de dividende

21 février (Reuters) - Technicolor:
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES 2017 DES ACTIVITÉS POURSUIVIES
S'EST
ÉLEVÉ À 4 231 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 6,8% À TAUX DE
CHANGE CONSTANT
* EBITDA AJUSTÉ DE 291 MILLIONS D'EUROS COMPARÉ À 359
MILLIONS
D'EUROS EN 2016
* LE RÉSULTAT NET DU GROUPE EST UNE PERTE DE 173 MILLIONS
D'EUROS
* DÉPRÉCIATION COMPTABLE DE 113 MILLIONS D'EUROS DES ACTIFS
NETS
D'IMPÔTS DIFFÉRÉS SUITE À L'ANNONCE DE LA CESSION PLANIFIÉE DE
L'ACTIVITÉ LICENCES DE BREVETS
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE TECHNICOLOR A DÉCIDÉ DE NE
PAS
PROPOSER DE DIVIDENDE
* DÉPART D'ESTHER GAIDE, DIRECTRICE FINANCIÈRE DU GROUPE,
QUI
QUITTERA SES FONCTIONS À COMPTER DU 20 MARS 2018
* LE FLUX DE TRESORERIE DISPONIBLE ATTEINDRA UN POINT BAS
EN 2018
EN DESSOUS DES NIVEAUX DE 2017
* NIVEAU RÉCURRENT D'AU MOINS 130 MILLIONS D'EUROS EN 2020
DU
FLUX DE TRESORERIE, RÉSULTANT D'UN EBITDA AJUSTÉ SUPÉRIEUR À 350
MILLIONS
* RÉDUCTION DU COÛT DES FONCTIONS CENTRALES AVEC DES
ÉCONOMIES
D'ENVIRON 10 MILLIONS D'EUROS EN 2020 PAR RAPPORT À 2017.
Le communiqué : http://bit.ly/2Cb8oZg
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(Rédaction de Paris)