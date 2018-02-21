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Technicolor : en perte en 2017, pas de dividende

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21/02/2018 | 18:05

21 février (Reuters) - Technicolor:

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES 2017 DES ACTIVITÉS POURSUIVIES S'EST ÉLEVÉ À 4 231 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 6,8% À TAUX DE CHANGE CONSTANT

* EBITDA AJUSTÉ DE 291 MILLIONS D'EUROS COMPARÉ À 359 MILLIONS D'EUROS EN 2016

* LE RÉSULTAT NET DU GROUPE EST UNE PERTE DE 173 MILLIONS D'EUROS

* DÉPRÉCIATION COMPTABLE DE 113 MILLIONS D'EUROS DES ACTIFS NETS D'IMPÔTS DIFFÉRÉS SUITE À L'ANNONCE DE LA CESSION PLANIFIÉE DE L'ACTIVITÉ LICENCES DE BREVETS

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE TECHNICOLOR A DÉCIDÉ DE NE PAS PROPOSER DE DIVIDENDE

* DÉPART D'ESTHER GAIDE, DIRECTRICE FINANCIÈRE DU GROUPE, QUI QUITTERA SES FONCTIONS À COMPTER DU 20 MARS 2018

* LE FLUX DE TRESORERIE DISPONIBLE ATTEINDRA UN POINT BAS EN 2018 EN DESSOUS DES NIVEAUX DE 2017

* NIVEAU RÉCURRENT D'AU MOINS 130 MILLIONS D'EUROS EN 2020 DU FLUX DE TRESORERIE, RÉSULTANT D'UN EBITDA AJUSTÉ SUPÉRIEUR À 350 MILLIONS

* RÉDUCTION DU COÛT DES FONCTIONS CENTRALES AVEC DES ÉCONOMIES D'ENVIRON 10 MILLIONS D'EUROS EN 2020 PAR RAPPORT À 2017. Le communiqué : http://bit.ly/2Cb8oZg Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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CA 2017 4 761 M
EBIT 2017 131 M
Résultat net 2017 17,5 M
Dette 2017 707 M
Rendement 2017 2,12%
PER 2017 301,20
PER 2018 16,73
VE / CA 2017 0,41x
VE / CA 2018 0,38x
Capitalisation 1 247 M
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Ecart / Objectif Moyen 45%
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