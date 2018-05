TechnipFMC : en attendant les comptes trimestriels

09/05/2018 | 14:05

En nette baisse de 4% hier à la Bourse de Paris, l'action TechnipFMC se reprend aujourd'hui de 3% après l'annonce de sanctions américaines contre l'Iran, qui fait bondir le cours du brut. Le groupe de services parapétroliers publiera ce soir ses résultats pour le 1er trimestre 2018, ce qui permettra notamment de faire le point sur les commandes.



En effet, le cours du Brent, qui décolle de près de 3%, atteint ses plus hauts niveaux en plus de trois ans après l'annonce de la dénonciation, par l'administration Trump, de la signature américaine de l'accord '5 + 1' sur le nucléaire iranien. Ce dernier avait permis le retour progressif de Téhéran sur la scène internationale, y compris dans sa dimension commerciale.



'Disons-le tout net ; le contenu de l'annonce de la Maison Blanche sur la sortie des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien est plus dur qu'attendu', estime-t-on chez Banque Postale AM. 'L'Iran, le troisième plus grand producteur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, produit environ 3,8 millions de barils par jour, soit environ 4% de l'approvisionnement mondial en pétrole', ajoute Saxo Banque. Ce qui explique que le cours du Brent frôle les 77 dollars, soutenant par ricochet le secteur parapétrolier.



Schématiquement, le niveau atteint par le brut laisse supposer que les compagnies pétrolières, qui dans le sillage de la chute des cours, mi 2014, avaient sabré dans leurs budgets d'exploration, pourraient changer d'avis. Et donc repasser commandes en masse à leurs fournisseurs parapétroliers.



Justement : les comptes que publiera TechnipFMC ce soir donneront l'occasion de faire le point sur ce sujet sensible. Pour mémoire, le montant du carnet de commandes du groupe s'était étiolé en 2017, passant de 16,1 milliards de dollars au T1 à 12,98 milliards au T4. Reste à surveiller le montant des prises de commandes, un indicateur plus dynamique de l'activité. Chez TechnipFMC, les entrées de commandes étaient voisines de 3 milliards de dollars par trimestre du T2 au T4.



Rappelons que le 20 avril dernier, Paal Kibsgaard, directeur général du géant parapétrolier Schlumberger et à ce titre traditionnellement prudent, avait déclaré : 'Nous restons optimistes quant aux perspectives de croissance durable de nos activités mondiales en 2018 et en 2019.'



EG



