TechnipFMC : manque le consensus au 1er trimestre

10/05/2018 | 07:36

TechnipFMC publie un résultat net global de 95,1 millions de dollars, soit 0,20 dollar par action diluée au titre des trois premiers mois de 2018. En données ajustées, le BPA dilué s'est accru de 7,7% à 0,28 dollar, manquant toutefois de six cents le consensus.



L'EBITDA ajusté du groupe de services parapétroliers a reculé de 8% à 386,6 millions de dollars, soit une marge inchangée à 12,4% pour un chiffre d'affaires global en baisse de 7,8% à 3.125,2 millions et des prises de commandes de 3,5 milliards de dollars.



Confiant dans sa capacité à réaliser les objectifs financiers fixés pour cette année, TechnipFMC révise en hausse sa prévision de marge d'EBITDA ajustée pour le segment onshore/offshore à au moins 11,5%, par rapport à la prévision précédente qui était de 10,5%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.