TechnipFMC : Jefferies toujours à conserver

10/05/2018 | 11:29

Jefferies maintient son conseil de 'conserver' l'action TechnipFMC après que le groupe parapétrolier a publié hier soir ses comptes trimestriels. L'objectif, qui reste fixé à 24 euros, est inférieur à la valeur actuelle du titre à la Bourse de Paris.



Le bureau d'études souligne que si le CA trimestriel de TechnipFMC a dépassé les attentes, tel n'est pas le cas du résultat net ajusté (131,5 millions de dollars contre 151 millions attendus). Cela étant, le relèvement de l'objectif de marge dans le segment Onshore/Offshore découle très probablement de la bonne exécution du contrat Yamal en Russie.



De plus, les entrées de commandes (3,5 milliards de dollars) dépassent celles des trois trimestres précédents et le CA du T1. Elles font remonter le montant du carnet d'un milliard environ entre fin décembre et fin mars, à 14 milliards de dollars.



Jefferies souligne enfin les commentaires positifs de la direction sur les perspectives du segment Subsea, plus rentable que l'Onshore/Offshore, en termes de commandes.









