La valeur du jour en Europe - TELECOM ITALIA au plus haut pour 2018, l'Etat italien entre sur le champ de bataille

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv MILAAN-FTSE/MIB 0.22% 22483.6 2.67% VIVENDI -0.28% 21.48 -3.93%

Telecom Italia évolue à un nouveau sommet pour cette année, à 0,8354 euro, à la faveur d'une hausse de 4,71% qui le place en tête du FTSE MIB italien. Les investisseurs veulent visiblement être aux premières loges de l'affrontement qui se dessine entre Vivendi d'un côté et Elliott et l'Etat italien de l'autre. Tout en espérant qu'une éventuelle surenchère se traduira par de la création de valeur pour les actionnaires. Hier soir, la CDP italienne, équivalent de la Caisse des dépôts et consignations française, a officialisé son projet d'une entrée au capital de Telecom Italia (TIM).Sa participation ne dépassera pas 5% du capital de l'opérateur italien dont le groupe Vivendi est le principal actionnaire.Réagissant à cette annonce, Bernstein s'étonne du timing avec lequel la CDP a décidé d'entrer sur le champ de bataille. En effet, ses dirigeants, nommés par les autorités, devraient changer lorsque le nouveau gouvernement aura pris ses quartiers à Rome. Pour l'analyste, l'enjeu est donc de plus court terme pour l'organisme public : s'allier à Elliot, l'actionnaire activiste de TIM, pour contrecarrer Vivendi dans son ambition de reprendre le contrôle des opérations au sein du groupe italien.Dans ce cadre, et bien que la CDP n'ait pas donné de précision sur le calendrier de ses achats de titres Telecom Italia, il y a fort à parier qu'ils auront lieu avant l'AG du 24 avril.Cette réunion donnera une première idée du rapport de force entre Vivendi et le concert CDP/Elliott. Toutefois, le véritable affrontement aura sans doute plutôt lieu quelques jours plus tard, le 4 mai. Une autre AG de Telecom Italia est convoquée à cette date afin de renouveler le Conseil d'administration du groupe. Vivendi a divulgué hier soir sa liste de candidats pour occuper des sièges au sein de ce Board.En tête de liste, le groupe français a placé Amos Genish, actuel directeur général de l'opérateur télécoms issu précisément du groupe de médias et de divertissement. La deuxième place est occupée par Arnaud de Puyfontaine, président du Directoire de Vivendi. Il est proposé comme Président non exécutif de Telecom Italia. Jusqu'au 22 mars, date à laquelle le Conseil de Telecom Itaila a démissionné, Arnaud de Puyfontaine en était le président exécutif.Les actionnaires souhaitant présenter une liste de candidatures pour l'AG du 4 mai ont jusqu'au 9 avril pour se faire connaitre. L'investisseur Elliott devrait présenter sa liste dans les prochains jours.