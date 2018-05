TELECOM ITALIA : Amos Genish a été reconduit à la direction générale

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv VIVENDI 0.17% 23.16 3.30%

Le Conseil d'administration de Telecom Italia (TIM), désormais contrôlé par le fonds d'investissement Elliott, a reconduit Amos Genish comme directeur général de la société. De plus, Fulvio Conti, tête de la liste de candidats administrateurs présentée par Elliott à l'AG, a logiquement été élu à la présidence du Conseil. Dans un communiqué, Vivendi, qui a perdu le contrôle du Conseil de TIM au profit d'Elliott, s'est dit "satisfait de la nomination d’Amos Genish comme CEO".Avec cinq sièges sur 15 au Conseil, Vivendi réaffirme qu'il "soutient le plan industriel 2018-2020 présenté par Amos Genish le 12 mars 2018, et voté à l'unanimité par le Conseil. Il veillera attentivement à ce que le plan soit mis en place dans son intégralité et dans toute sa cohérence, et il surveillera que les mesures engagées pour améliorer la rentabilité de l'opérateur et qui portent déjà leurs fruits, soient poursuivies."