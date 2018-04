TELECOM ITALIA : Elliott attaque encore VIVENDI

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv VIVENDI 0.67% 21.04 -6.78%

Elliott, le fonds entré au capital de Telecom Italia (TIM) avec l'espoir de contrer la mainmise de Vivendi sur le groupe italien, a réaffirmé son souhait d'un Conseil "pleinement indépendant qui privilégiera l'intérêt des actionnaires en améliorant la gouvernance et les performances". Il appelle donc logiquement les actionnaires de Telecom Italia à soutenir ses propositions lors des deux prochaines assemblées générales du 24 avril et du 4 mai. En début de semaine, Vivendi avait publié un "position paper" où il réaffirmait avoir largement contribué au redressement des résultats de TIM.Le groupe français réitérait également, une fois de plus, son soutien à la stratégie du DG de TIM, Amos Genish. "Elliott affirme soutenir le plan et le management de Telecom Italia. Toutefois, le fonds n'explique pas de quelle façon ce plan pourrait être mis en oeuvre avec un Conseil d'Administration divisé. Elliott n'explique pas davantage comment il compte s'y prendre pour imposer une nouvelle stratégie à Amos Genish et à son équipe sans le soutien de l'actionnaire principal de la société", lâchait Vivendi.