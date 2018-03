Telecom Italia: Elliott évoque des erreurs stratégiques justifiant son appel au changement

FRANCFORT (Agefi-Dow Jones)--Les changements de gouvernance que demande Elliott Advisors chez Telecom Italia sont motivés par les erreurs stratégiques commises par le groupe, sa mauvaise performance en Bourse et des conflits d'intérêt, a expliqué le fonds activiste dans une lettre adressée aux actionnaires vendredi.

Jeudi, l'opérateur de télécommunications italien a annoncé que le fonds avait proposé le remplacement de six administrateurs nommés par Vivendi, dont le président de son conseil, Arnaud de Puyfontaine, également président du directoire du groupe français.

Elliott Advisors, la branche britannique d'Elliott Management, détient plus de 5% des actions ordinaires de Telecom Italia, ce qui inclut des instruments financiers et une participation directe de plus de 3%.

"La mauvaise gestion du conseil contrôlé par Vivendi entraîne des problèmes de gouvernance extrêmement inquiétants, une décote de la valorisation et des échecs stratégiques", a expliqué Elliott, en qualifiant la sous-performance de l'action de "profonde et persistante".

En plus de remplacer les administrateurs placés par Vivendi, qui détient près de 24% de Telecom Italia, Elliott souhaite que le groupe italien vende une partie de son activité réseau NetCo, se sépare ou vende en partie sa division de câbles sous-marins Sparkle, réduise son endettement et reprenne le versement de dividendes.

"Telecom Italia jouit d'une position unique sur le marché italien et exploite une remarquable collection d'actifs qui, s'ils sont bien gérés, devraient générer des rendements substantiels et réguliers pour ses actionnaires tout en fournissant un service public vital et de qualité", a indiqué Elliott.

Elliott a proposé la nomination de nouveaux administrateurs lors de l'assemblée générale de Telecom Italia, qui se tiendra le 24 avril.

-Sarah Sloat, Dow Jones Newswires (Version française Maylis Jouaret) ed: VLV

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv VIVENDI 0.05% 21.79 -5.40% VIVENDI SA (ADR) - -