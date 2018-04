PRESSE: La banque publique italienne CDP pourrait acquérir jusqu'à 5% de Telecom Italia

--The acquisition should be discussed at Cassa Depositi e Prestiti's board meeting on Thursday, according to the paper.

--This comes amid a board reshuffle at Telecom Italia and a struggle between shareholder Vivendi SA and activist investor Elliott Management, which has built a stake of more than 5% in the Italian telecommunications company.

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--La banque publique italienne Cassa Depositi e Prestiti (CDP) pourrait acquérir jusqu'à 5% du capital de Telecom Italia, selon le journal italien Il Sole 24 Ore.

Cette acquisition devrait être débattue à l'occasion d'une réunion du conseil d'administration de CDP jeudi, rapporte le journal.

Cette information intervient alors que Telecom Italia connaît une refonte de son conseil d'administration et fait l'objet d'une bataille entre son principal actionnaire Vivendi et le fonds activiste Elliott Management, qui s'est constitué une participation de plus de 5% dans l'opérateur télécoms italien.

