Telecom Italia: la motion d'Elliott sera soumise au vote des actionnaires

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Telecom Italia a annoncé mardi soir que ses auditeurs avaient décidé à l'unanimité d'inclure les propositions du fonds activiste Elliott Advisors à l'ordre du jour de sa prochaine assemblée générale, qui se tiendra le 24 avril.

Elliott, qui conteste la gestion et la gouvernance de l'opérateur télécoms mise en place par son principal actionnaire Vivendi, a présenté une liste de six administrateurs qu'il souhaite voir intégrer le conseil, qui compte 15 sièges au total. S'ils sont élus, ses candidats viendraient remplacer les représentants de Vivendi, dont Arnaud de Puyfontaine, président du conseil de Telecom Italia et président du directoire de Vivendi.

Elliott a acquis plus de 5% du capital du groupe italien, dont Vivendi reste le premier actionnaire avec une participation de près de 25%.

-Marc Navarro Gonzalez, Dow Jones Newswires (Version française Thomas Varela) ed : LBO