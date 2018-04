Le dirigeant de Telecom Italia démissionnera si le fonds Elliott prévaut à l'AG

Données financières (€) CA 2018 19 447 M EBIT 2018 4 175 M Résultat net 2018 1 583 M Dette 2018 25 667 M Rendement 2018 0,40% PER 2018 11,57 PER 2019 10,06 VE / CA 2018 2,19x VE / CA 2019 2,10x Capitalisation 16 977 M Graphique TELECOM ITALIA SPA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 25 Objectif de cours Moyen 0,98 € Ecart / Objectif Moyen 19% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Amos Genish Chief Executive Officer & Director Arnaud de Puyfontaine Executive Chairman Piergiorgio Peluso CFO, Head-Administration, Finance & Control Roberto Mazzilli Head-Information Technology & Security Compliance Lucia Calvosa Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TELECOM ITALIA SPA 24.13% 20 584 VERIZON COMMUNICATIONS -5.99% 202 995 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP -3.47% 100 050 DEUTSCHE TELEKOM -1.72% 82 760 TELEFONICA 3.36% 52 913 ORANGE 2.04% 48 460