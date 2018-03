Telenet : La CFO de Telenet, Birgit Conix, quittera l’entreprise le 30 juin 2018

Bruxelles, le 14 mars 2018 - Telenet Group Holding SA (Euronext Bruxelles : TNET, « Telenet ») a annoncé aujourd'hui que Birgit Conix, Chief Financial Officer (« CFO »), quittera l'entreprise après près de cinq ans. Birgit Conix a débuté chez Telenet en tant que CFO en octobre 2013 et continuera à exercer sa fonction actuelle jusque fin juin 2018. Elle a joué un rôle important dans le développement du plan en trois ans de Telenet, qui a conduit au rachat de BASE et SFR. Madame Conix deviendra CFO du premier group tourisme au monde : TUI Group. Elle rejoindra l'entreprise à partir du 15 juillet 2018. Telenet a entamé un processus de sélection en vue de recruter un nouveau CFO.

Birgit Conix à propos de son départ : « J'ai eu énormément de plaisir à travailler chez Telenet ces cinq dernières années. Avec mes collègues, j'ai mis les épaules sous la croissance de Telenet. L'intégration de BASE, l'optimisation de notre structure de coûts, fonds de roulement et coût de financement, ainsi que la recherche de possibilités pour continuer à financer nos investissements et acquisitions, me resteront particulièrement en mémoire. Telenet est bien positionnée pour relever les défis d'un paysage médiatique et télécom en pleine évolution. Je fais donc entièrement confiance à mes collègues de la Senior Leadership Team et à toute la Finance Team pour atteindre les objectifs 2018 et les suivants. »

John Porter, CEO de Telenet, a réagi ainsi à ce départ : « Birgit a, en tant que CFO, grandement contribué à la croissance qui a marqué Telenet ces cinq dernières années. Sous son impulsion, différentes intégrations se sont déroulées sans encombre et l'entreprise a gardé un cap financier stable avec une forte croissance tant de l'EBITDA que du flux de trésorerie disponible. Nous nous réjouissons de l'apport que Birgit a eu ces dernières années dans l'évolution de Telenet vers une entreprise saine et durable et nous tenons à l'en remercier vivement. Je souhaite à Birgit beaucoup de succès dans ses projets pour l'avenir. C'est à nouveau la preuve que les meilleurs talents de Telenet sont également reconnus au niveau international. »

