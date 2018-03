Telenet : Publication relative à une notification de transparence

L'information ci-jointe constitue de l'information réglementée au sens de l'Arrêté Royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.

Bruxelles, 12 mars 2018 - Telenet Group Holding SA (« Telenet » ou la « Société ») (Euronext Brussels : TNET) annonce, sur base de l'article 14, premier paragraphe, de la Loi du 2 mai 2007, la réception d'une notification de transparence du 12 mars 2018 de la part de BlackRock, Inc., BlackRock (Netherlands) B.V., BlackRock (Singapore) Limited, BlackRock Advisors (UK) Limited, BlackRock Advisors, LLC, BlackRock Asset Management Canada Limited, BlackRock Asset Management Deutschland AG, BlackRock Asset Management North Asia Limited, BlackRock Capital Management, Inc., BlackRock Financial Management, Inc., BlackRock Fund Advisors, BlackRock Institutional Trust Company, National Association, BlackRock International Limited, BlackRock Investment Management (Australia) Limited, BlackRock Investment Management (UK) Limited, BlackRock Investment Management, LLC et BlackRock Japan Co., Ltd., conformément aux articles 6 et 18 de la Loi du 2 mai 2007.

Dans sa notification du 12 mars 2018, BlackRock, Inc. signale que sa participation ultime dans Telenet (totalisée avec ses entreprises contrôlées reprises ci-dessus), seulement en rapport avec les droits de vote, a franchi le seuil de participation de 5% vers le haut le 8 mars 2018.