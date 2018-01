Telenet : Morgan Stanley relève sa recommandation

31/01/2018 | 15:33

Morgan Stanley relève sa recommandation sur Telenet de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne' et son objectif de cours de 56 à 67,8 euros, mettant en avant la perspective d'un possible retour des redistributions de trésorerie.



'Avec une dynamique opérationnelle en amélioration et un endettement en chute, nous pensons que Telenet peut à nouveau commencer à procéder à des redistributions de trésorerie extraordinaires, ce qui devrait soutenir le titre', juge le broker.



Alors que la concurrence demeure élevée, Morgan Stanley voit la prochaine publication de résultats de l'opérateur de télécommunications belge, prévue le 13 février, comme un catalyseur positif pour le cours de Bourse.



