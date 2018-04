TELEPERFORMANCE : impacté par les changes au premier trimestre, mais confirme ses objectifs annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Telerperformance a publié un chiffre d’affaires consolidé de 1,026 milliard d’euros au titre de son premier trimestre 2018, en baisse de 3,8% par rapport au premier trimestre 2017. Toutefois, il s’établit en progression de 6,7 % à données comparables. En effet, l’effet de change est fortement négatif et s’élève à - 105 millions d’euros, dû notamment à la dépréciation par rapport à l’euro du dollar américain, et dans une moindre mesure du réal brésilien et du peso colombien.L'activité se répartie entre les services spécialisés (152 millions d'euros, -7,7% en publié) et les services " core " (874 millions, -3,1%).Par ailleurs, le spécialiste de la relation client externalisée a confirmé son objectif annuel 2018 de croissance du chiffre d'affaires supérieure à + 6 % à données comparables et son objectif de marge opérationnelle courante sur chiffre d'affaires supérieure ou égale à 13,5 %. Il prévoit également de continuer de générer une forte génération de cash-flow.Enfin, le groupe confirme également ses objectifs de croissance et de rentabilité à 5 ans.