TELEPERFORMANCE : paiement du dividende le 27 avril prochain.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de Teleperformance s’est réunie à Paris le 20 avril 2018 sous la présidence de Daniel Julien et a adopté l’ensemble des résolutions proposées par le conseil d’administration. L’assemblée générale a notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2017, ainsi que le dividende proposé de 1,85 euro, en hausse de 42,3 % par rapport à l’année précédente. Le détachement du coupon interviendra le 25 avril et la mise en paiement du dividende le 27 avril prochain.L'assemblée générale a également approuvé le renouvellement de cinq mandats d'administrateurs : celui de madame Emily Abrera et ceux de messieurs Daniel Julien, Stéphane Winningham, Bernard Canetti et Jean Guez. Ce renouvellement permet de pérenniser un conseil réellement diversifié en termes d'expertise, de compétence et de nationalité, équilibré en termes de représentation des femmes et des hommes et, indépendant dans sa composition. L'assemblée générale a également ratifié la nomination provisoire de Patrick Thomas comme administrateur indépendant référent.