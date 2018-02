Teleperformance : aborde 2018 avec confiance après un bond de 46% du bénéfice en 2017

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gestionnaire de centres d'appels Teleperformance a indiqué mercredi qu'il abordait l'année 2018 avec "confiance", tablant sur une croissance de son activité et de ses marges, alors que son résultat net a bondi de 46% en 2017 à 312 millions d'euros.

Au titre de 2017, le groupe proposera en assemblée générale un dividende de 1,85 euro par action, contre 1,30 euro par action en 2016.

Pour l'exercice en cours, le groupe table sur une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 6% à données comparables, sur une marge de résultat opérationnel courant (EBITA) sur chiffre d'affaires supérieure ou égale à 13,5% et sur une poursuite d'une "forte" génération de cash-flow net disponible. En 2017, le cash-flow net disponible est ressorti à 324 millions d'euros, progressant de 37,3%.

Teleperformance a également confirmé son plan stratégique à cinq ans et ses objectifs financiers à l'horizon 2022.

En 2017, le résultat opérationnel avant amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions et éléments non récurrents (Ebita) courant s'est inscrit à 556 millions d'euros, en hausse de 35,9%, faisant ressortir une marge de 13,3% tandis que le chiffre d'affaires s'est établi à 4,2 milliards d'euros, augmentant de 9% à données comparables et de 14,6% à données publiées.

Selon le consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient sur un résultat net de 341 millions d'euros et sur un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros.

"La croissance organique de 9% a été significativement supérieure à celle du marché et reflète le dynamisme de nos deux familles d'activités : les activités core services et les services spécialisés dont les chiffres d'affaires ont progressé respectivement de 8,8% et de 10,4% à données comparables", a commenté Daniel Julien, le PDG de Teleperformance.

"Le quatrième trimestre de l'exercice a représenté par ailleurs le 23ème trimestre de croissance d'affilée supérieure à 5%", a souligné le responsable alors que l'activité a progressé de 9% à données comparables au dernier trimestre et de 3,3% à données publiées.

