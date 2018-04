Teleperformance : confirme ses objectifs 2018 malgré le poids des changes au 1er trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gestionnaire de centres d'appels Teleperformance (TEP.FR) a confirmé mardi ses objectifs pour 2018, après un "début d'année prometteur", marqué par une croissance comparable de 6,7%, toutefois annulée par des effets de change défavorables.

Au cours des trois premier mois de l'année, le chiffre d'affaires de Teleperformance s'est élevé à 1,03 milliard d'euros, en recul de 3,8% sur un an, en raison d'un effet de change fortement négatif s'élevant à 105 millions d'euros. Selon le consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires proche de 1,04 milliard d'euros. En données comparables, le groupe affiche une croissance organique de 6,7%, constituant le vingt-quatrième trimestre consécutif supérieur à +5%. Dans un communiqué, le président-directeur général Daniel Julien souligne que ce taux de croissance se révèle supérieur aux attentes de la direction.

"Cette performance a été soutenue tant dans nos activités core services, notamment sur les zones ibérico-LATAM et Europe continentale, Moyen-Orient et Afrique (CEMEA) ainsi qu'en Chine et en Inde, que dans nos activités services spécialisés. Nous continuons à diversifier notre portefeuille d'activités en développant nos relations avec des grands groupes multinationaux dans des secteurs variés et porteurs, dans la nouvelle économie, le commerce électronique notamment, et dans l'électronique grand public, les administrations et les biens de consommation. Forts de ce bon début d'année, nous sommes confiants dans l'atteinte de nos objectifs annuels", a-t-il ajouté.

Comme indiqué fin février, Teleperformance table ainsi cette année sur une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 6% à données comparables, sur une marge de résultat opérationnel courant (EBITA) sur chiffre d'affaires supérieure ou égale à 13,5% et sur une poursuite d'une "forte" génération de cash-flow net disponible. A titre indicatif, le cash-flow net disponible avait progressé de 37,3% en 2017.

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93 ; gbayre@agefi.fr ed: ECH

