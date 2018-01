Anaïs Lozach Analyste Bon timing pour anticiper un retour de la volatilité Stratégie du 15/01/2018 | 09:14 achat En cours

Cours d'entrée : 125.5€ | Objectif : 137€ | Stop : 120.2€ | Potentiel : 9.16% La valeur Teleperformance est enfermée au sein d'un trading range. Cette phase de distribution doit laisser place au retour d'une tendance affirmée.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 111.1 EUR.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 127.4 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 128.85 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

